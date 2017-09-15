В Брянске 92-летняя пенсионерка сломала ребра в 22-м автобусе

В Брянске 92-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы в автобусе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло 15 сентября около 15.20 у дома № 63 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе. Пожилая женщина упала в салоне автобуса № 22.

Медики диагностировали у нее переломы ребер. Сейчас пенсионерка проходит курс лечения.