На Литейной в Брянске горел гараж: есть пострадавший
В ночь на 18 сентября произошел пожар в гараже на улице Литейной в Бежицком районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 1.43, через восемь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На площади 5 квадратных метров в гараже горели горюче-смазочные материалы. Потушить их удалось в 1.45.
По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавший. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
|+14
|$58
|€69
Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители ветеранской и профсоюзной организаций предприятия поздравили с 95-летием ветерана Брянскэнерго.
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.