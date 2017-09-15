На Литейной в Брянске горел гараж: есть пострадавший

В ночь на 18 сентября произошел пожар в гараже на улице Литейной в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 1.43, через восемь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. На площади 5 квадратных метров в гараже горели горюче-смазочные материалы. Потушить их удалось в 1.45.

По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавший. Причина возгорания устанавливается.