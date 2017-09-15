В Клетне Hyundai Solaris въехал в жилой дом

В Клетне водитель Hyundai Solaris протаранил жилой дом.

Авария произошла 17 сентября около 12.35 на улице Ленина. По предварительной информации областной ГИБДД, 25-летний водитель Hyundai Solaris ехал от деревни Харитоновка в центр Клетни и не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в жилой дом.

Водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга.