Брянец провалился в открытый люк в День города

17 сентября в Бежицком районе Брянска мужчина провалился в открытый люк.

ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера у дома № 61 по улице Азарова. Об инциденте в соцсетях рассказали местные жители.

«Сколько раз ходили в ЖКО – бесполезно! Хотелось бы, чтобы парень обратился в прокуратуру, может, тогда что-то изменится. Люк открыт с лета 2016-го», – сообщила автор снимков.

Комментируя случившееся, один из горожан пообещал приехать на улицу Азарова и лично закрыть люк, который коммунальщики игнорируют больше года.