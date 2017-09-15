Брянец провалился в открытый люк в День города
17 сентября в Бежицком районе Брянска мужчина провалился в открытый люк.
ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера у дома № 61 по улице Азарова. Об инциденте в соцсетях рассказали местные жители.
«Сколько раз ходили в ЖКО – бесполезно! Хотелось бы, чтобы парень обратился в прокуратуру, может, тогда что-то изменится. Люк открыт с лета 2016-го», – сообщила автор снимков.
Комментируя случившееся, один из горожан пообещал приехать на улицу Азарова и лично закрыть люк, который коммунальщики игнорируют больше года.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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