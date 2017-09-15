На Куйбышева в Брянске горел дом
В Брянском МЧС сообщили о пожаре на улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска.
Пожар произошел 18 сентября – информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.04.
В 16.07 пожарные прибыли на место. Горел частный нежилой дом. Потушить его удалось в 16.20.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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