На Куйбышева в Брянске горел дом

В Брянском МЧС сообщили о пожаре на улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска.

Пожар произошел 18 сентября – информация о ЧП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16.04.

В 16.07 пожарные прибыли на место. Горел частный нежилой дом. Потушить его удалось в 16.20.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.