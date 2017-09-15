42-летняя женщина пропала по пути из Москвы в Брянскую область

Брянцев просят помочь в поисках 42-летней Нины Александровны Юдиной.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 1 сентября женщина должна была выехать из Москвы в поселок Бытошь Дятьковского района. Также может находиться в Калужской области.

Была одета в голубые джинсы, белую болоньевую куртку и черные кроссовки. Особая примета: татуировка в виде буквы «Н» на правом запястье.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Юдиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.