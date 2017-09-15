«ВАЗ» лишился колес на проспекте Ленина в Брянске

Злоумышленники сняли с припаркованного в Советском районе Брянска «ВАЗа» четыре колеса.

Фото с места кражи, которая произошла у дома № 59 по проспекту Ленина, очевидцы выложили в соцсетях. Колес лишился начинающий водитель «ВАЗ-2115».

«20к как ветром сдуло», «Вроде рано еще. Сейчас сезон переобувки начнется. Опять начнут зимнюю резину снимать», «Еще и у новичка», «На противопожарном такая же ситуация», – отмечают горожане.