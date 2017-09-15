«ВАЗ» лишился колес на проспекте Ленина в Брянске
Злоумышленники сняли с припаркованного в Советском районе Брянска «ВАЗа» четыре колеса.
Фото с места кражи, которая произошла у дома № 59 по проспекту Ленина, очевидцы выложили в соцсетях. Колес лишился начинающий водитель «ВАЗ-2115».
«20к как ветром сдуло», «Вроде рано еще. Сейчас сезон переобувки начнется. Опять начнут зимнюю резину снимать», «Еще и у новичка», «На противопожарном такая же ситуация», – отмечают горожане.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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