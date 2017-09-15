Жительница Брянска доверила карту молодому ухажеру и лишилась денег

Доверчивая 49-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась денег с банковской карты.

Женщина пригласила к себе домой нового знакомого. Знакомство было решено скрепить спиртным. Когда пришло время в очередной раз идти в магазин, женщина передала кавалеру банковскую карту с PIN-кодом, чтобы тот оплатил покупки.

Мужчина воспользовался ситуацией и обналичил 5 тысяч рублей. Вернув карту хозяйке, он поспешил ретироваться.

Подозреваемого – безработного 39-летнего жителя Комаричского района – задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался в краже и вернул деньги.

Однако разбирательства по уголовному делу ему избежать не удалось. Жителю Комаричского района грозит до пяти лет заключения.