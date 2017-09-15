Жительница Брянска доверила карту молодому ухажеру и лишилась денег
Доверчивая 49-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась денег с банковской карты.
Женщина пригласила к себе домой нового знакомого. Знакомство было решено скрепить спиртным. Когда пришло время в очередной раз идти в магазин, женщина передала кавалеру банковскую карту с PIN-кодом, чтобы тот оплатил покупки.
Мужчина воспользовался ситуацией и обналичил 5 тысяч рублей. Вернув карту хозяйке, он поспешил ретироваться.
Подозреваемого – безработного 39-летнего жителя Комаричского района – задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался в краже и вернул деньги.
Однако разбирательства по уголовному делу ему избежать не удалось. Жителю Комаричского района грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
18 Сентября, 2017
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