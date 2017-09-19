10 человек эвакуировали из-за пожара на крыше пятиэтажки в Брянске
В ночь на 19 сентября загорелась крыша пятиэтажного дома по улице Крахмалева в Советском районе Брянска.
Пожар произошел около половины второго ночи, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные приступили к тушению в 1.41, через семь минут после вызова. 10 жильцов дома эвакуировали.
Потушить крышу пятиэтажки удалось в 1.54. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
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