10 человек эвакуировали из-за пожара на крыше пятиэтажки в Брянске

В ночь на 19 сентября загорелась крыша пятиэтажного дома по улице Крахмалева в Советском районе Брянска.

Пожар произошел около половины второго ночи, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные приступили к тушению в 1.41, через семь минут после вызова. 10 жильцов дома эвакуировали.

Потушить крышу пятиэтажки удалось в 1.54. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.