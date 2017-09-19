В Брянске устанавливают личность пешехода, сбитого Ford Transit

Работники предприятия «Горводоканал» 20 сентября проведут ремонт на участке водопроводной сети в областном центре в микрорайоне Южный, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Следком Смоленской области завершил расследование уголовного дела мастера ООО «Вязьмамясопродукт», обвиняемую в нарушении правил охраны труда, из-за чего пострадал рабочий предприятия, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Смоленске с 18 сентября по 10 октября закрыли движение транспорта сразу по трем улицам, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

52 случая заражения собак и лис бешенством выявили профильные специалисты региона, проводя лабораторные исследования в 2017 году, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора области.

Космонавт Александр Мисуркин опубликовал на своих страничках в соцсети Фейсбук и ВКонтакте снимки, которые он сделал с борта Международной космической станции.

Ольга Кашпар станет замом мэра города по градостроительству с 20 сентября, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей таза. Личность мужчины сейчас устанавливается.

Водитель Ford Transit ехал от улицы Ново-Советской к улице Ульянова. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло 18 сентября около 18.20 у дома № 42 по улице Почтовой, сообщили в городском ОГИБДД.

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