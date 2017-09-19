В Брянске устанавливают личность пешехода, сбитого Ford Transit
В Бежицком районе Брянска 47-летний водитель Ford Transit сбил неизвестного мужчину.
ДТП произошло 18 сентября около 18.20 у дома № 42 по улице Почтовой, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель Ford Transit ехал от улицы Ново-Советской к улице Ульянова. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей таза. Личность мужчины сейчас устанавливается.
По факту ДТП возбудили административное расследование.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
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