В Почепе 11 дней орудовала молодая криминальная пара

17-летний житель Почепа и его 18-летняя подруга за 11 дней совершили пять краж и автоугон.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, с 9 по 20 июня пара грабила жителей Почепа. Дважды молодые люди проникали в дома, откуда украли велосипед, набор ножей и электронную книгу.

В трех случаях жертвами преступления стали автомобилисты: злоумышленники сняли с автомобилей три аккумулятора, магнитолы и похитили 6 тысяч рублей.

Общий размер ущерба превысил 44 тысячи рублей.

Также молодой человек угнал «ВАЗ», владелец которого не запер двери и оставил ключ в замке зажигания.

Расследование уголовного дела завершено. Жителям Почепа грозит до шести лет заключения.