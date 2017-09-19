В Почепе 11 дней орудовала молодая криминальная пара
17-летний житель Почепа и его 18-летняя подруга за 11 дней совершили пять краж и автоугон.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, с 9 по 20 июня пара грабила жителей Почепа. Дважды молодые люди проникали в дома, откуда украли велосипед, набор ножей и электронную книгу.
В трех случаях жертвами преступления стали автомобилисты: злоумышленники сняли с автомобилей три аккумулятора, магнитолы и похитили 6 тысяч рублей.
Общий размер ущерба превысил 44 тысячи рублей.
Также молодой человек угнал «ВАЗ», владелец которого не запер двери и оставил ключ в замке зажигания.
Расследование уголовного дела завершено. Жителям Почепа грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
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