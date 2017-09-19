На трассе Брянск – Смоленск перевернулись два «ВАЗа»

Два человека пострадали в результате столкновения двух «ВАЗов» на 202-м километре трассы Брянск – Смоленск.

Авария произошла 18 сентября около 15.40. По информации областной ГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗ-21150», двигаясь от Брянска в сторону Смоленска, не учел дистанцию и врезался в «ВАЗ-212140» под управлением 63-летнего водителя.

От удара обе машины вылетели в кювет: «ВАЗ-21150» – в правый, «ВАЗ-212140» – в левый, а затем перевернулись.

Водителя «ВАЗ-21150» госпитализировали с сотрясением головного мозга, рваной раной плечевого сустава и кисти. У водителя «ВАЗ-212140» ушиб грудной клетки, ушиб бедра и рваная рана головы – его отпустили с назначением лечения.