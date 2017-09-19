На трассе Брянск – Смоленск перевернулись два «ВАЗа»
Два человека пострадали в результате столкновения двух «ВАЗов» на 202-м километре трассы Брянск – Смоленск.
Авария произошла 18 сентября около 15.40. По информации областной ГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗ-21150», двигаясь от Брянска в сторону Смоленска, не учел дистанцию и врезался в «ВАЗ-212140» под управлением 63-летнего водителя.
От удара обе машины вылетели в кювет: «ВАЗ-21150» – в правый, «ВАЗ-212140» – в левый, а затем перевернулись.
Водителя «ВАЗ-21150» госпитализировали с сотрясением головного мозга, рваной раной плечевого сустава и кисти. У водителя «ВАЗ-212140» ушиб грудной клетки, ушиб бедра и рваная рана головы – его отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
|+11
|$58
|€69
Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.