У брянского пенсионера украли чемодан с 200 тысячами рублей
87-летний житель Климово лишился чемодана с деньгами.
В полиции пенсионер рассказал, что ночью неизвестный выставил стекло в окне его дома и украл чемодан, в котором он хранил одежду и 200 тысяч рублей.
Подозреваемого – 43-летнего жителя Климово – задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался в краже, но вернуть деньги не смог, поскольку уже потратил их на покупку мопеда и машины.
По статье «Кража» новоиспеченному автовладельцу грозит до шести лет заключения.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
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