У брянского пенсионера украли чемодан с 200 тысячами рублей

87-летний житель Климово лишился чемодана с деньгами.

В полиции пенсионер рассказал, что ночью неизвестный выставил стекло в окне его дома и украл чемодан, в котором он хранил одежду и 200 тысяч рублей.

Подозреваемого – 43-летнего жителя Климово – задержали сотрудники уголовного розыска. Он сознался в краже, но вернуть деньги не смог, поскольку уже потратил их на покупку мопеда и машины.

По статье «Кража» новоиспеченному автовладельцу грозит до шести лет заключения.