В Белых Берегах «недочеловек переехал собаку двумя левыми колесами»

На озере в Белых Берегах произошел конфликт с участием прогуливавшейся семьи и водителя внедорожника.

Об этом в группе поселка в соцсети рассказал один из участников событий Алексей.

«Приехал с семьей и собакой отдохнуть на Белобережское озеро. В 14.30, прогуливаясь между заводью и озером, услышал рев мотора, это был зеленый самодельный внедорожник на больших дутых колесах, без номеров, который переезжал через заводь, после обернулся, и это чудо техники летит на меня, моя собака шла в метре спереди меня, я успел отскочить, но этот недочеловек переехал мою собаку двумя левыми колесами!» – написал Алексей.

Выжила ли собака, он не сообщает, но, по его словам, люди успели отскочить: «Впереди по тропинке шли мама, бабушка, дедушка, в свою очередь я бросился в погоню (успел схватиться за дверь, видел его лицо, чувствовал явный запах алкоголя, после он набрал скорость и мне пришлось отпустить), благодаря моим крикам, родные успели отскочить от этого безумца, у всех шок!».

Полицейские, также рассказал Алексей, пообещали найти и наказать виновника, однако в правосудие автор поста не верит.

«Полное бездействие сотрудников. Предположительно у местных жителей узнали хозяина авто, об этом человеке сообщили сотрудникам, но увы. Их ответ: «Будем искать». А что его искать, если его знают в Белых Берегах многие?! Блатным плевать на закон?!» – негодует он.



