В Белых Берегах «недочеловек переехал собаку двумя левыми колесами»
На озере в Белых Берегах произошел конфликт с участием прогуливавшейся семьи и водителя внедорожника.
Об этом в группе поселка в соцсети рассказал один из участников событий Алексей.
«Приехал с семьей и собакой отдохнуть на Белобережское озеро. В 14.30, прогуливаясь между заводью и озером, услышал рев мотора, это был зеленый самодельный внедорожник на больших дутых колесах, без номеров, который переезжал через заводь, после обернулся, и это чудо техники летит на меня, моя собака шла в метре спереди меня, я успел отскочить, но этот недочеловек переехал мою собаку двумя левыми колесами!» – написал Алексей.
Выжила ли собака, он не сообщает, но, по его словам, люди успели отскочить: «Впереди по тропинке шли мама, бабушка, дедушка, в свою очередь я бросился в погоню (успел схватиться за дверь, видел его лицо, чувствовал явный запах алкоголя, после он набрал скорость и мне пришлось отпустить), благодаря моим крикам, родные успели отскочить от этого безумца, у всех шок!».
Полицейские, также рассказал Алексей, пообещали найти и наказать виновника, однако в правосудие автор поста не верит.
«Полное бездействие сотрудников. Предположительно у местных жителей узнали хозяина авто, об этом человеке сообщили сотрудникам, но увы. Их ответ: «Будем искать». А что его искать, если его знают в Белых Берегах многие?! Блатным плевать на закон?!» – негодует он.
Новости регионов
19 Сентября, 2017
|+11
|$58
|€69
Уверенность в возможности успешного выступления брянских боксёров на чемпионате мира, который пройдёт в 2019 году в Сочи, выразил генсек Федерации бокса России Умар Кремлёв на встрече с президентом Федерации бокса Брянской области Виктором Гринкевичем.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.