Пенсионерка ранена в ДТП с Volkswagen и «ВАЗом» в Брянске
59-летняя женщина пострадала в результате столкновения Volkswagen Passat и «ВАЗ-21053» в Бежицком районе Брянска.
Авария произошла 19 сентября около 12.30 у дома № 10 по улице Куйбышева. По данным городского ОГИБДД, 21-летний водитель Volkswagen Passat поворачивал на улицу Ростовскую и протаранил «ВАЗ-21053» под управлением 58-летнего водителя.
59-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали в горбольницу № 1 с ушибом мягких тканей головы.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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