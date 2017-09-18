Пенсионерка ранена в ДТП с Volkswagen и «ВАЗом» в Брянске

Как сохранить культурное наследие и появится ли в регионе филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Алексей Островский и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

В Смоленске, в Заднепровском районе, торжественно открыли детский сад №50 «Незабудка». Созданные для ребят условия оценил глава региона.

То, Как обеспечить инвалидов рабочими местами, обсудили в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Смоленской области.

Акция бесплатного обслуживания в парикмахерской пройдет в областном центре 21 сентября, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.

Вяземская полиция проводит расследование и выясняет личности злоумышленников, которые, представившись сотрудниками пенсионного фонда, похитили у местной жительницы все сбережения, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Жилой дом загорелся ночью 20 сентября в Смоленском районе, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла 19 сентября около 12.30 у дома № 10 по улице Куйбышева. По данным городского ОГИБДД, 21-летний водитель Volkswagen Passat поворачивал на улицу Ростовскую и протаранил «ВАЗ-21053» под управлением 58-летнего водителя.

59-летняя женщина пострадала в результате столкновения Volkswagen Passat и «ВАЗ-21053» в Бежицком районе Брянска.

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