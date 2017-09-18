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Пенсионерка ранена в ДТП с Volkswagen и «ВАЗом» в Брянске

Опубликовано Сегодня, 11:00

59-летняя женщина пострадала в результате столкновения Volkswagen Passat и «ВАЗ-21053» в Бежицком районе Брянска.

Авария произошла 19 сентября около 12.30 у дома № 10 по улице Куйбышева. По данным городского ОГИБДД, 21-летний водитель Volkswagen Passat поворачивал на улицу Ростовскую и протаранил «ВАЗ-21053» под управлением 58-летнего водителя.

59-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали в горбольницу № 1 с ушибом мягких тканей головы.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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