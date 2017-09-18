Женщина-водитель устроила тройное ДТП в центре Стародуба
49-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21074», пытавшаяся повернуть налево, спровоцировала массовую аварию в центре Стародуба.
ДТП произошло 19 сентября около 8.30 на площади Красной. Как сообщили в областной ГИБДД, автомобилистка поворачивала налево и не пропустила Audi 100 под управлением 36-летнего водителя. От удара «ВАЗ» отбросило на Honda CR-V, 34-летняя водитель которой ехала в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 27-летний пассажир «ВАЗа» – у него закрытый перелом носа.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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