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В День города в Брянске пропала 49-летняя Елена Новоселова

Опубликовано Сегодня, 22:33

49-летняя Елена Алексеевна Новоселова пропала в Брянске в День города, 17 сентября.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, черные волосы, короткая стрижка. Была одета в светло-коричневую куртку, коричневую юбку, розовый платок и черные туфли. С собой имела черную сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Новоселовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

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