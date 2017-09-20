В День города в Брянске пропала 49-летняя Елена Новоселова

49-летняя Елена Алексеевна Новоселова пропала в Брянске в День города, 17 сентября.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, черные волосы, короткая стрижка. Была одета в светло-коричневую куртку, коричневую юбку, розовый платок и черные туфли. С собой имела черную сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Новоселовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.