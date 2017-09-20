В Брянске с 7 сентября ищут 25-летнего Николая Парасича
7 сентября в Брянске пропал 25-летний Николай Юрьевич Парасич.
Приметы Николая Парасича: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Был одет в темно-синие джинсы, темно-коричневую кожаную куртку и светло-коричневые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Парасича, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, в Брянске ищут 49-летнюю Елену Новоселову, пропавшую в День города, 17 сентября.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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