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В День города москвич избил брянца и отобрал у него телефон и деньги

Опубликовано Сегодня, 09:30

Пьяный брянец подрался с москвичом в День города и лишился мобильного телефона и денег.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел 17 сентября в Володарском районе. Между 27-летним жителем Брянска и 23-летним жителем Москвы произошел конфликт, переросший в драку. В результате брянец лишился мобильного телефона и 3,5 тысячи рублей.

В течение нескольких часов сотрудники городской полиции задержали подозреваемого. При обыске у москвича изъяли и телефон, и деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Москвичу грозит до четырех лет заключения. До суда он будет находиться под стражей.

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