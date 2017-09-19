В День города москвич избил брянца и отобрал у него телефон и деньги
Пьяный брянец подрался с москвичом в День города и лишился мобильного телефона и денег.
Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел 17 сентября в Володарском районе. Между 27-летним жителем Брянска и 23-летним жителем Москвы произошел конфликт, переросший в драку. В результате брянец лишился мобильного телефона и 3,5 тысячи рублей.
В течение нескольких часов сотрудники городской полиции задержали подозреваемого. При обыске у москвича изъяли и телефон, и деньги.
Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Москвичу грозит до четырех лет заключения. До суда он будет находиться под стражей.
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