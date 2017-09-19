В брянском дворе машина провалилась в яму
В Брянске машина угодила в яму, образовавшуюся во дворе во время дождя.
ЧП произошло у дома № 41 по улице Богдана Хмельницкого в Фокинском районе – снимки появились в соцсетях.
«Провал грунта под автомобилем во время дождя. Яма 1,5 х 1,2 метра, глубина около метра. Спасибо всем ответственным лицам, контролирующим эту территорию!» – возмущается автор фото.
По словам местных жителей, летом во дворе меняли трубы, после чего сверху положили новый асфальт. Они предполагают, что именно некачественная работа коммунальщиков и стала причиной провала грунта.
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