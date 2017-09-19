В Брянске неизвестный пассажир автобуса упал на пенсионерку
Брянские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП в 27-м автобусе, в результате которого пострадала пенсионерка.
ДТП произошло 20 сентября около 12.50 у дома № 126 по улице Фокина в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
51-летний водитель автобуса № 27, в салоне которого находились около 30 пассажиров, начал трогаться от остановки. В результате пассажир, чья личность пока не установлена, упал на 74-летнюю женщину, которая находилась на пассажирском сидении между средней и задней площадкой.
За медицинской помощью пенсионерка обратилась в травмпункт Советского района – у нее диагностировали ушиб левой кисти.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
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