В Брянске женщина принесла сыну в ИК-1 спиртное под видом компота

Два с половиной года за разбой получил из-за своей жадности и наглости житель Карачевского района Геннадий Овсянкин.

Заднепровский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу местного жителя, которого обвиняют в угоне в нетрезвом виде автомобиля, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Неизвестные разбили автомобили на улице Рыленкова в областном центре в ночь на 21 сентября, об этом рассказало сообщество «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Подсветка из светодиодных ламп появилась на крыше Громовой башни Смоленской крепостной стены, об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный фотограф Денис Максимов.

Автомобиль Matiz угодил под фуру на железнодорожном мосту в областном центре 21 сентября, об этом рассказали в сообществе «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Инцидент, связанный с падением футбольных ворот, в котором 11-летняя девочка получила травму ноги, не оставили без внимания смоленские следователи, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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