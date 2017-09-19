На переходе по проспекту Ленина в Брянске водитель Skoda сбил девушку
28-летняя девушка получила травмы в результате ДТП на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.
20 сентября около 19.10 у дома № 101 по проспекту Ленина девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 32-летний водитель Skoda Octavia, который ехал от улицы Дуки в сторону улицы Арсенальной.
Девушку госпитализировали с ушибом мягких тканей волосистой части головы, ушибом правого и левого коленных суставов, ссадинами правой и левой кисти.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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