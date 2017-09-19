В Брянске в Десне нашли труп женщины
Брянцев просят помочь в опознании женщины, тело которой обнаружили в Десне.
Как сообщили в региональном УМВД, 15 сентября тело пожилой женщины было найдено в Десне у моста между Советским и Фокинским районами Брянска.
Приметы: на вид около 60-70 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой.
Была одета в красную кофту с белыми цветами и черные спортивные брюки. В ушах были серьги, на правой руке кольцо с надписью «Спаси и сохрани».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшей, просят звонить по телефонам: 67-00-46, 8-900-695-07-02 или 02 (с мобильного – 102).
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