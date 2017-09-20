В Брянске спасают кошку, месяц просидевшую на крыше двухэтажки
Зоозащитники пытаются спасти кошку, вот уже месяц сидящую на крыше двухэтажного дома по улице Калинина в Брянске.
Объявление с просьбой о помощи появилось в группе приюта для бездомных животных «Добрые руки».
«На крыше дома по улице Калинина, 64, уже месяц сидит кошка!!! Не может слезть, кричит-орет постоянно. Снять ее не могут, кое-как кидают еду. Люди просят помощи! Лестница у них есть, нужна помощь руками!» – говорится в сообщении.
Пока снять животное с крыши не удалось.
Тех, кто может оказать помощь, просят звонить по телефону 8-910-733-55-53 (Татьяна Ивановна).
Новости регионов
22 Сентября, 2017
|+12
|$59
|€70
Как сообщает Пресс-служба Президента России, обсуждались вопросы, связанные с внедрением кассовых аппаратов, позволяющих в режиме реального времени передавать фискальные данные в налоговые органы.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
В этом году профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ в Брянском регионе Московской железной дороги стартовали в начале сентября.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.