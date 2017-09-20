В Брянске спасают кошку, месяц просидевшую на крыше двухэтажки

Зоозащитники пытаются спасти кошку, вот уже месяц сидящую на крыше двухэтажного дома по улице Калинина в Брянске.

Объявление с просьбой о помощи появилось в группе приюта для бездомных животных «Добрые руки».

«На крыше дома по улице Калинина, 64, уже месяц сидит кошка!!! Не может слезть, кричит-орет постоянно. Снять ее не могут, кое-как кидают еду. Люди просят помощи! Лестница у них есть, нужна помощь руками!» – говорится в сообщении.

Пока снять животное с крыши не удалось.

Тех, кто может оказать помощь, просят звонить по телефону 8-910-733-55-53 (Татьяна Ивановна).