В Брянске пропал 70-летний Тимофей Козлов

20 сентября в Брянске пропал 70-летний Тимофей Анатольевич Козлов.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. По словам родных, Тимофей Козлов ушел за грибами и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в темно-синие брюки, темно-синюю кофту, черный пиджак и бежевую шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тимофея Козлова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также, напомним, в Брянске продолжаются поиски 25-летнего Николая Парасича и 49-летней Елены Новоселовой.