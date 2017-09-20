В Брянске пропал 70-летний Тимофей Козлов
20 сентября в Брянске пропал 70-летний Тимофей Анатольевич Козлов.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. По словам родных, Тимофей Козлов ушел за грибами и не вернулся.
Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.
Был одет в темно-синие брюки, темно-синюю кофту, черный пиджак и бежевую шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тимофея Козлова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также, напомним, в Брянске продолжаются поиски 25-летнего Николая Парасича и 49-летней Елены Новоселовой.
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22 Сентября, 2017
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