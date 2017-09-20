Пропавшего в Брянске 25-летнего Николая Парасича нашли мертвым

В Брянске завершились поиски 25-летнего Николая Парасича.

Николай Парасич пропал 7 сентября. 20 сентября волонтеры начали распространять ориентировки.

Родные Николая Парасича сообщали на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях о том, что на днях он вернулся с работы из Тамбовской области.

Вечером 7 сентября охранник нашел его документы на территории станции Брянск-Льговский.

10 сентября кто-то звонил с его телефона по двум номерам. Однако, когда родные попытались связаться с абонентами, те сказали, что не знают, о ком идет речь.

«На телефоне стоит графический пароль. За 10 минут не могли взломать… На тот момент телефон не был потерян. Больше телефон не включался», – рассказывали родные Николая Парасича.

«Он должен был пройти медосмотр в поликлинике, что в здании МРЭО, и отвезти документы по месту работы. По хронологии из Google посмотрели все его перемещения за тот день. Он был в поликлинике. На работе нет. Последнее место – это Брянск-Льговский. Только не на самом вокзале, а со стороны проезда Московского (как под мост ехать в сторону 2-го и направо). И на работе должен был быть в Тамбовской области 17-го числа. Его там нет. Мне звонили. И документы он не принес. Их нашли на Московском проезде», – также писали родные брянца, пока велись поиски.

«Найден. Погиб», – сообщили сегодня, 21 сентября, в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Брянцы выражают соболезнования родным и близким Николая Парасича.

«Соболезнования родным и близким. Это очень страшно – терять такого близкого человека», «Коля, покойся с миром, ты был хорошим одноклассником, другом», «Соболезнования семье и близким... Берегите друг друга, люди!!!», «Коля был хорошем другом, хорошим человеком, папой. Ирине желаю больше сил, держись...у тебя осталась частичка его, ваш сынишка. Берегите друг друга», – пишут горожане на странице отряда «Лиза Алерт».

Напомним, сейчас в Брянске продолжаются поиски 49-летней Елены Новоселовой и 70-летнего Тимофея Козлова.