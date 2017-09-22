В лесу под Брянском всю ночь искали трех грибников

В лесу под Брянском заблудились трое пожилых грибников.

Недалеко от микрорайона Шибенец пропал 75 летний пенсионер, у стоянки партизанского отряда Виноградова искали 65-летнего мужчину. Поиски 70-летнего Тимофея Козлова велись в районе Белых Берегов.

Поиски не прекращались с вечера 21 сентября до раннего утра 22 сентября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В результате удалось найти 65-летнего грибника. Поиски остальных продолжаются.





