В Брянске задержали дебоширку с авиарейса из Санкт-Петербурга

Пассажирку рейса Санкт-Петербург – Брянск авиакомпании S7 Airlines встретили сотрудники полиции.

Об этом сообщили в группе аэропорта «Брянск» в соцсети. По словам пассажиров, инцидент произошел 20 сентября по пути в Брянск: девушка курила и неадекватно вела себя на борту.

По сообщению авиакомпании, «пассажир допустил нарушение правил поведения на борту». Экипаж принял решение вызвать полицейских после приземления в Брянске.