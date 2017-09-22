В Брянске задержали дебоширку с авиарейса из Санкт-Петербурга
Пассажирку рейса Санкт-Петербург – Брянск авиакомпании S7 Airlines встретили сотрудники полиции.
Об этом сообщили в группе аэропорта «Брянск» в соцсети. По словам пассажиров, инцидент произошел 20 сентября по пути в Брянск: девушка курила и неадекватно вела себя на борту.
По сообщению авиакомпании, «пассажир допустил нарушение правил поведения на борту». Экипаж принял решение вызвать полицейских после приземления в Брянске.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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