Брянцев просят опознать женщину, погибшую в ДТП у Партизанской поляны

Полиция просит брянцев помочь установить личность женщины, насмерть сбитой у Партизанской поляны.

ДТП произошло 12 августа около 22.40 на 110-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, перед поворотом на Партизанскую поляну.

Женщину сбил водитель, чью личность пока также не удалось установить. От полученных травм она умерла на месте.

Приметы погибшей: 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие седые волосы. Была одета в черные лосины, желто-зеленую футболку и бежевые тапки.

Всех, кто располагает какой-либо информации о случившемся или личности женщины, просят обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.