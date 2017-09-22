Брянцев просят опознать женщину, погибшую в ДТП у Партизанской поляны
Полиция просит брянцев помочь установить личность женщины, насмерть сбитой у Партизанской поляны.
ДТП произошло 12 августа около 22.40 на 110-м километре трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, перед поворотом на Партизанскую поляну.
Женщину сбил водитель, чью личность пока также не удалось установить. От полученных травм она умерла на месте.
Приметы погибшей: 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие седые волосы. Была одета в черные лосины, желто-зеленую футболку и бежевые тапки.
Всех, кто располагает какой-либо информации о случившемся или личности женщины, просят обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.
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22 Сентября, 2017
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