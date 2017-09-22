В Бежице при пожаре эвакуировали хозяйку частной бани
Крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в Бежицком районе Брянска.
В пятом часу загорелась частная баня по улице Первомайской. Пожарные прибыли на место в 4.40, через восемь минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Деревянная баня размером 3 на 4 метра с шиферной крышей горела открытым пламенем. Потушить ее удалось в 4.50. Пожарные эвакуировали хозяйку бани.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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