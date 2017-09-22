В Бежице при пожаре эвакуировали хозяйку частной бани

Крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в Бежицком районе Брянска.

В пятом часу загорелась частная баня по улице Первомайской. Пожарные прибыли на место в 4.40, через восемь минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Деревянная баня размером 3 на 4 метра с шиферной крышей горела открытым пламенем. Потушить ее удалось в 4.50. Пожарные эвакуировали хозяйку бани.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.