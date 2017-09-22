Под Брянском столкнулись два Chevrolet и «ЗИЛ»: ранены трое, включая ребенка

Две женщины и ребенок пострадали в результате аварии на 25-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 21 сентября около 10.35. 30-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в сторону Брянска, протаранил другой Chevrolet Cruze, 35-летняя водитель которого остановилась для поворота налево.

От удара Chevrolet, которым управлял мужчина, вылетел на правую полосу движения в направлении Брянска и врезался в «ЗИЛ».

Женщину – водителя Chevrolet Cruze госпитализировали с ушибом шейного и грудного отдела позвоночника. Шестилетнего мальчика – ее пассажира – госпитализировали с тупой травмой живота.

Также пострадала 27-летняя пассажирка Chevrolet виновника аварии – у нее периорбитальная гематома.