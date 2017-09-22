Под Брянском столкнулись два Chevrolet и «ЗИЛ»: ранены трое, включая ребенка
Две женщины и ребенок пострадали в результате аварии на 25-м километре трассы Брянск – Новозыбков.
Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 21 сентября около 10.35. 30-летний водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в сторону Брянска, протаранил другой Chevrolet Cruze, 35-летняя водитель которого остановилась для поворота налево.
От удара Chevrolet, которым управлял мужчина, вылетел на правую полосу движения в направлении Брянска и врезался в «ЗИЛ».
Женщину – водителя Chevrolet Cruze госпитализировали с ушибом шейного и грудного отдела позвоночника. Шестилетнего мальчика – ее пассажира – госпитализировали с тупой травмой живота.
Также пострадала 27-летняя пассажирка Chevrolet виновника аварии – у нее периорбитальная гематома.
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22 Сентября, 2017
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