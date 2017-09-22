В Брянске столкнулись «ВАЗ» и маршрутка: есть пострадавшие
В центре Брянска столкнулись «ВАЗ» и маршрутное такси.
Авария произошла 22 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького – в МЧС по Брянской области сигнал поступил в 15.05.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. По данным МЧС, есть пострадавшие – их доставили в больницу.
На месте ДТП сотрудники пожарно-спасательного подразделения смывали ГСМ с дорожного покрытия.
Новости регионов
22 Сентября, 2017
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