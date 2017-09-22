В Брянске столкнулись «ВАЗ» и маршрутка: есть пострадавшие

В центре Брянска столкнулись «ВАЗ» и маршрутное такси.

Авария произошла 22 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького – в МЧС по Брянской области сигнал поступил в 15.05.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. По данным МЧС, есть пострадавшие – их доставили в больницу.

На месте ДТП сотрудники пожарно-спасательного подразделения смывали ГСМ с дорожного покрытия.





