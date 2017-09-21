12 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Брянске

В Брянске произошел пожар в подвале пятиэтажного дома.

В 21.17 в региональное ГУ МЧС сообщили о задымлении на первом этаже пятиэтажного дома по улице Горького в Советском районе. В 21.21 пожарные прибыли на место вызова.

Выяснилось, что горит кладовая в подвале. 12 жильцов дома эвакуировали.

Пожар потушили в 21.29. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.