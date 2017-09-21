В Почепском районе пропала 53-летняя Надежда Коновалова
В поселке Московском Почепского района пропала 53-летняя Надежда Егоровна Коновалова.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 10 сентября. Надежда Коновалова дезориентирована и нуждается в медицинской по мощи.
Приметы: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Была одета в черную куртку с зелеными вставками, синие джинсы и черные туфли. С собой имела женскую сумку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды Коноваловой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Новости регионов
23 Сентября, 2017
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