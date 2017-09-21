В Брянске пропавшую в День города Елену Новоселову нашли живой

Поиски 49-летней Елены Новоселовой, пропавшей 17 сентября, завершились успешно.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, ранее в отряде сообщали, что дезориентированная женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Брянске.

Как уточнили родные Елены Новоселовой, женщина, проживающая в селе Рябчевск Трубчевского района, «изначально пропала в Московской области, село Румянцево. Села там на попутку в час ночи».

19 сентября, судя по данным телефона, она находилась на Первом Брянске, затем оказалась в парке Соловьи, после чего ее след пропал. При этом денег при себе у Елены Новоселовой не было.

«Она еще психически нездорова. Так что все ее действия необдуманны», – рассказывали на странице отряда «Лиза Алерт» родные женщины.

«Найдена. Жива», – в результате сообщили в отряде.