В Брянске пропавшую в День города Елену Новоселову нашли живой
Поиски 49-летней Елены Новоселовой, пропавшей 17 сентября, завершились успешно.
Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, ранее в отряде сообщали, что дезориентированная женщина, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Брянске.
Как уточнили родные Елены Новоселовой, женщина, проживающая в селе Рябчевск Трубчевского района, «изначально пропала в Московской области, село Румянцево. Села там на попутку в час ночи».
19 сентября, судя по данным телефона, она находилась на Первом Брянске, затем оказалась в парке Соловьи, после чего ее след пропал. При этом денег при себе у Елены Новоселовой не было.
«Она еще психически нездорова. Так что все ее действия необдуманны», – рассказывали на странице отряда «Лиза Алерт» родные женщины.
«Найдена. Жива», – в результате сообщили в отряде.
Новости регионов
23 Сентября, 2017
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