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В Чайковичах ночью сгорела легковая машина

Опубликовано Сегодня, 10:40

В ночь на 23 сентября в Бежицком районе Брянска загорелся легковой автомобиль.

Пожар произошел в Чайковичах, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 1.56.

К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 2.02.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

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