В Чайковичах ночью сгорела легковая машина
В ночь на 23 сентября в Бежицком районе Брянска загорелся легковой автомобиль.
Пожар произошел в Чайковичах, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 1.56.
К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 2.02.
По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
23 Сентября, 2017
|+14
|$58
|€70
17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
На станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.