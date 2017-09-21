В Чайковичах ночью сгорела легковая машина

В ночь на 23 сентября в Бежицком районе Брянска загорелся легковой автомобиль.

Пожар произошел в Чайковичах, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 1.56.

К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 2.02.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.