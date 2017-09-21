На Тельмана в Брянске «ВАЗ» взлетел на забор

Крупная авария произошла в Володарском районе Брянска.

В результате ДТП на улице Тельмана водитель «ВАЗа» не справился с управлением и «оседлал» забор. Фото и видео с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

По словам местных жителей, водитель «ВАЗа» был пьян. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.



