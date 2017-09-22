Пропавшего в Брянске 70-летнего Тимофея Козлова нашли живым
70-летнего Тимофея Козлова, пропавшего в Брянске, удалось найти живым.
Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, пенсионер пропал 20 сентября – он ушел за грибами и не вернулся.
Ночью 24 сентября его нашли добровольцы в нескольких километрах от Белых Берегов. Тимофея Козлова передали медикам.
«Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».
Новости регионов
24 Сентября, 2017
|+16
|$58
|€70
17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
На станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.