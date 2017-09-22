Пропавшего в Брянске 70-летнего Тимофея Козлова нашли живым

70-летнего Тимофея Козлова, пропавшего в Брянске, удалось найти живым.

Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, пенсионер пропал 20 сентября – он ушел за грибами и не вернулся.

Ночью 24 сентября его нашли добровольцы в нескольких километрах от Белых Берегов. Тимофея Козлова передали медикам.

«Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт».



