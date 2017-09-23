В Брянске водитель Renault Logan сбил девятиклассницу
Водитель Renault Logan сбил девятиклассницу 13-й школы в Бежицком районе Брянска.
ДТП произошло 24 сентября около 13.40 у дома № 13 по улице Окружной. По данным городского ОГИБДД, 63-летний водитель иномарки ехал от улицы Литейной к улице Почтовой.
Школьницу осмотрели в детском травмпункте – серьезных травм она не получила.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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17 сентября в Москве состоялась стратегическая сессия по развитию женского предпринимательства.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
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Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.