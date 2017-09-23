В Брянске водитель Renault Logan сбил девятиклассницу

Водитель Renault Logan сбил девятиклассницу 13-й школы в Бежицком районе Брянска.

ДТП произошло 24 сентября около 13.40 у дома № 13 по улице Окружной. По данным городского ОГИБДД, 63-летний водитель иномарки ехал от улицы Литейной к улице Почтовой.

Школьницу осмотрели в детском травмпункте – серьезных травм она не получила.