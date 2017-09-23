Последствия прорыва трубы в Брянске устраняли более четырех часов

Более четырех часов понадобилось коммунальщикам, чтобы устранить последствия аварии в Володарском районе Брянска.

Напомним, 24 сентября в начале второго дня лопнула труба холодного водоснабжения на улице Мичурина в Володарском районе. Без воды остались около 1,5 тысячи жильцов 50 домов.

На месте работали 14 человек, было задействовано семь единиц техники. Водоснабжение восстановили в 17.40.