Последствия прорыва трубы в Брянске устраняли более четырех часов
Более четырех часов понадобилось коммунальщикам, чтобы устранить последствия аварии в Володарском районе Брянска.
Напомним, 24 сентября в начале второго дня лопнула труба холодного водоснабжения на улице Мичурина в Володарском районе. Без воды остались около 1,5 тысячи жильцов 50 домов.
На месте работали 14 человек, было задействовано семь единиц техники. Водоснабжение восстановили в 17.40.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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