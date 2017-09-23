В Брянске 80-летний водитель «ВАЗа» протаранил припаркованный Mercedes
В Брянске 80-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил припаркованный Mercedes Benz.
Авария произошла 23 сентября около 16.35 у дома № 75 по улице Пересвета в Советском районе. Пенсионер за рулем «ВАЗ-21102» ехал от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Красноармейской. Не справившись с управлением, он врезался в Mercedes, припаркованный у правого края проезжей части. В момент ДТП водителя иномарки в салоне не было.
У пенсионера диагностировали ушиб мягких тканей головы, ушиб мягких тканей фаланги правой кисти – медики отпустили его с назначением лечения.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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