В Брянске 80-летний водитель «ВАЗа» протаранил припаркованный Mercedes

В Брянске 80-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и протаранил припаркованный Mercedes Benz.

Авария произошла 23 сентября около 16.35 у дома № 75 по улице Пересвета в Советском районе. Пенсионер за рулем «ВАЗ-21102» ехал от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Красноармейской. Не справившись с управлением, он врезался в Mercedes, припаркованный у правого края проезжей части. В момент ДТП водителя иномарки в салоне не было.

У пенсионера диагностировали ушиб мягких тканей головы, ушиб мягких тканей фаланги правой кисти – медики отпустили его с назначением лечения.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.