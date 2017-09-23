Орловчанин, «нагревший» брянский «Продимпэкс» на полмиллиона, получил два года условно
Суд вынес обвинительный приговор по делу 39-летнего орловчанина, присвоившего более 520 тысяч рублей брянской компании «Продимпэкс».
Напомним, торговый представитель «Продимпэкса» с апреля 2016 года по январь 2017-го получал деньги от клиентов компании, но в кассу их вносил не в полном объеме – часть выручки он оставлял себе.
Суд признал жителя Орла виновным в присвоении в крупном размере и приговорил к двум годам условно, поскольку тот полностью признал вину и совершил преступление впервые. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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