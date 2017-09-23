За улицей Чичерина в Брянске нашли 12 минометных мин
Утром 25 сентября под Брянском нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу за улицей Чичерина находились 12 82-миллиметровых минометных мин.
На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили мины.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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