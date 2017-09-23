За улицей Чичерина в Брянске нашли 12 минометных мин

Смоленский космонавт Александр Мисуркин отметил День рождения, об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбук и «ВКонтакте» 24 сентября.

Каркасный домик с подсветкой установили недалеко от Громовой башни в областном центре, об этом 25 сентября в соцсети «Фейсбук» сообщили очевидцы.

19-летний парень из деревни Никольское, решив заработать денег нечестным путем, похитил с территории автозаправочной станции, расположенной в Гагаринском районе, моторное масло.

Ранее судимый житель Смоленске, 23-летний парень, решил вспомнить свое «ремесло» и похитил с территории хранилища одного из местных предприятий черный металл, молодой человек уже задержан, и ему грозит срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Переменную облачность и заморозки до -2 градусов обещают жителям Смоленска и области синоптики 26 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили мины.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу за улицей Чичерина находились 12 82-миллиметровых минометных мин.

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