Полиция ищет очевидцев столкновения «ВАЗа» и автопоезда под Брянском
Брянская полиция разыскивает очевидцев ДТП с участием женщины – водителя «ВАЗа» и водителя автопоезда.
Авария произошла 31 августа около 19.15. На 344-м километре трассы М-3 «Украина» в Брянском районе столкнулись «ВАЗ-21093» и автопоезд Renault 440 Magnum. Женщина – водитель «ВАЗа» получила тяжелые травмы.
УМВД по Брянской области просит очевидцев аварии и всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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