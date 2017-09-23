Под Брянском перебегавший дорогу пенсионер попал под фуру

64-летний пенсионер получил тяжелые травмы, попав под фуру под Брянском.

ДТП произошло 24 сентября около 13.20 на 12-м километре дороги Брянск – Дятьково. По предварительной информации областной ГИБДД, пенсионера сбил водитель Scania с прицепом Schwarzmuller, который ехал в сторону Брянска. Пожилой пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1 с переломом лонной кости, седалищной кости слева и справа и переломом правой голени.