Под Брянском перебегавший дорогу пенсионер попал под фуру
64-летний пенсионер получил тяжелые травмы, попав под фуру под Брянском.
ДТП произошло 24 сентября около 13.20 на 12-м километре дороги Брянск – Дятьково. По предварительной информации областной ГИБДД, пенсионера сбил водитель Scania с прицепом Schwarzmuller, который ехал в сторону Брянска. Пожилой пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1 с переломом лонной кости, седалищной кости слева и справа и переломом правой голени.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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