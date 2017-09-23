В Карачеве собутыльник отца лишил женщину денег, украшений и машины

34-летняя жительница Карачева лишилась денег и золотых украшений. Вор уехал на ее машине и попал в ДТП.

В полиции женщина рассказала, что из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали золотые серьги, цепочка и 25 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник скрылся на ее Ford Fusion.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего жителя Комаричского района. Он сознался, что выпивал с отцом женщины. Когда тот уснул, он украл украшения и деньги. Поскольку ему на глаза попались ключи от припаркованной во дворе иномарки, он решил добраться на ней до дома. Не справившись с управлением, угонщик попал в аварию.

По данным областного ГИБДД, изъять у мужчины удалось лишь золото – деньги он успел потратить.

По статье «Кража» жителю Комаричского района грозит до пяти лет заключения.