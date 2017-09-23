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Житель Трубчевска крушил асфальт кувалдой и пнул полицейского

Опубликовано Сегодня, 17:00

36-летний житель Трубчевска устроил пьяный дебош посреди дороги.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 11 сентября пьяный мужчина кувалдой крушил асфальт на пересечении улиц Урицкого и Дзержинского в Трубчевске. По данным следствия, таким образом он пытался помешать проезду машин.

Когда на место ЧП подоспели сотрудники ГИБДД, житель Трубчевска пригрозил им кувалдой. А пока дебошира доставляли в больницу на медицинское освидетельствование, он пнул участкового уполномоченного полиции.

Мужчине предъявили обвинение в насилии к представителю власти и угрозах.

«В настоящее время фигурант дела искренне раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием», – также сообщили в следственном управлении.

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