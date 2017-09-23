На Московском проспекте в Брянске горели сараи
25 сентября произошел пожар на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.
В четвертом часу дня загорелся блок сараев, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В 15.15, к приезду пожарных, пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Потушить пожар удалось в 15.23.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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