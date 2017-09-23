На трассе Брянск – Дятьково Hyundai перевернулся при разъезде с Lexus

Три человека получили травмы в результате ДТП с Hyundai Elantra и Lexus LS400 на трассе Брянск – Дятьково.

Авария произошла 23 сентября около 11.45 на 29-м километре трассы Брянск – Дятьково.

По данным областной ГИБДД, 31-летний водитель Hyundai Elantra, который ехал в сторону Дятьково, при встречном разъезде с Lexus LS400, завершая обгон, вылетел в правый кювет. В результате машина перевернулась. За рулем Lexus находился 31-летний водитель.

В ДТП пострадали три пассажирки Hyundai Elantra. 35-летнюю женщину госпитализировали с переломом ключицы. 54-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки и ушиб шейного отдела позвоночника. У 51-летней женщины ушиб грудной клетки, ушиб поясничного отдела позвоночника и повреждения медианной связки коленного сустава.