На трассе Брянск – Дятьково Hyundai перевернулся при разъезде с Lexus
Три человека получили травмы в результате ДТП с Hyundai Elantra и Lexus LS400 на трассе Брянск – Дятьково.
Авария произошла 23 сентября около 11.45 на 29-м километре трассы Брянск – Дятьково.
По данным областной ГИБДД, 31-летний водитель Hyundai Elantra, который ехал в сторону Дятьково, при встречном разъезде с Lexus LS400, завершая обгон, вылетел в правый кювет. В результате машина перевернулась. За рулем Lexus находился 31-летний водитель.
В ДТП пострадали три пассажирки Hyundai Elantra. 35-летнюю женщину госпитализировали с переломом ключицы. 54-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки и ушиб шейного отдела позвоночника. У 51-летней женщины ушиб грудной клетки, ушиб поясничного отдела позвоночника и повреждения медианной связки коленного сустава.
Новости регионов
25 Сентября, 2017
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